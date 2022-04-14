Дочь чемпионки мира по фигурному катанию Ирины Воробьёвой Алиса Воробьёва назвала предварительную причину смерти своей матери. О смерти Воробьёвой стало известно сегодня, 13 апреля.

«Она жила и скончалась в США, ей было 63 года. Вопрос с похоронами еще не решен, мне нужно будет туда поехать, — цитирует ТАСС дочь фигуристки. — О произошедшем я узнала только утром, по предварительным данным, ситуация произошла из-за несчастного случая — мама упала дома».

По словам Алисы Воробьёвой, она хочет похоронить мать в России, рядом с её родителями.

Воробьёва тренировалась у Тамары Москвиной и выступала в паре с Александром Власовым и Игорем Лисовским.

В 1976 Воробьёва и Власов выиграли чемионат СССР, также фигуристка с разными партнёрами четырежды брала серебро и один раз бронзу национального первенства. В 1981 году Воробьёва и Лисовский взяли золото чемпионата мира, также в карьере фигуристки были два серебра и две бронзы чемпионатов Европы.

На Олимпиаде 1976 года в Инсбруке Воробьёва и Власов заняли четвёртое место. После завершения карьеры Воробьёва начала тренерскую карьеру, уехала в США и работала в центре в Колорадо-Спрингс.