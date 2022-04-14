Российский пятиборец Александр Лесун заявил, что не будет представлять страну на международных соревнованиях. 33-летний спортсмен рос в Беларуси, но представлял Россию на международных турнирах. В 2016 году он выиграл Олимпиаду в Рио.

«Я с гордостью выступал под российским флагом, — цитирует BBC Лесуна. — Моя бабушка русская, у меня много русских родственников. Россия всегда занимала особенное место в моём сердце. И я говорю не о политиках или армии. Я говорю о людях, о красоте природы. Я всегда ощущал себя частью этого.

22 февраля я оставил все свои должности в спорте, а через два дня начались все эти события в Украине. Что я ощутил? А можно материться в интервью? Сказать, что я был шокирован, это ничего не сказать. Я понял, что мир никогда не будет прежним».

Лесун, помимо золота Игр в Рио, завоевал четыре золотых медали чемпионатов мира.