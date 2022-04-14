Олимпийский чемпион 2014 года в лыжных гонках Александр Легков высказался по поводу допингового дела фигуристки Камилы Валиевой на Олимпиаде-2022. По его мнению, в деле есть много непонятных деталей.

«Не уверен, что там вообще что-то произошло. Они сказали о допинге во время Олимпиады, для чего это? — цитирует «Спорт день за днём» Легкова. — Это же проба была в двадцатых числах декабря. Да все уже было известно. Раскрыли это именно на Олимпиаде. Сделано это было для того, чтобы опустить на колено, а то и на два российскую сборную».

Также он отметил, что считает Валиеву уникумом в фигурном катании, которой не нужны никакие запрещённые препараты, а выступает она на природных данных.

Напомним, что Валиева выиграла золото на Олимпиаде-2022 в командном турнире. Однако на следующий день после завершения турнира стало известно о её положительной допинг-пробе, взятой в декабре на чемпионате России. Спортсменка была допущена до участия в индивидуальной программе, где стала четвёртой.

Отметим, что сам Легков был обвинён в нарушении антидопинговых правил на Олимпиаде в Сочи и лишён золота в лыжном марафоне, однако затем был оправдан и восстановлен в статусе.