Серебряный призёр Олимпийских игр, хореограф Илья Авербух рассказал, что его супруга, актриса Елизавета Арзамасова, не стала брать его фамилию. Пара вступила в брак в 2020 года, а с августа 2021 года воспитывает сына.

«На самом деле Лиза осталась Арзамасовой, потому что иначе пришлось бы менять очень много документов. Но мы как раз думаем о том, чтобы сделать ей двойную фамилию Арзамасова-Авербух», — цитирует «7 дней» Авербуха.

Арзамасова — актриса театра и кино, больше всего известная по роли в телесериале «Папины дочки».