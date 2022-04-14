Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко рассказал, когда планирует провести своё ледовое шоу на Донбассе. Фигурист ранее заявлял, что хочет организовать шоу в Донецкой народной республике, его идею поддержал министр спорта РФ Олег Матыцин.

«Шоу в ДНР точно состоится, когда ситуация будет немного полегче. Мы обязательно приедем в ДНР. Министр спорта РФ поддержал, хорошая идея. Мы прорабатываем ее. Обязательно приедем», — цитирует «Спорт-Экспресс» Плющенко.

9 апреля в Туле Плющенко провёл ледовое шоу «Союз чемпионов», в котором выступило большое количество звёздных российских спортсменов. Однако после шоу фигуристки Екатерина Бойкова и Елизавета Туктамышева выразили недовольство окружавшими шоу событиями. Скорее всего, речь шла о политических акциях, прошедших в рамках мероприятия.