Российская фигуристка Софья Самоделкина не переходит в группу другого тренера, утверждает ТАСС со ссылкой на источник в школе ЦСКА. Накануне в СМИ появилось информация, что 15-летняя фигуристка перешла из группы Сергея Давыдова к Светлане Соколовской.

«Софья Самоделкина не до конца восстановилась после травмы ноги, спортсменка продолжает лечение. Официально она не меняла группу своего тренера, этот вопрос пока непонятен», — пояснил источник.

Софье Самоделкиной использовалось 15 лет в феврале этого года, со следующего сезона она сможет выступать на международном взрослом уровне.

На юниорском уровне в этом сезоне Самоделкина стала серебряным призёром чемпионата России, а также брала серебро на одном из этапов юниорской серии Гран-при.