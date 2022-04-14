Олимпийская чемпионка 2022 года по фигурному катанию Анна Щербакова рассказала о своих планах на будущее. По словам спортсменки, она пока не собирается завершать карьеру.

«Я в любом случае готовлюсь к следующему сезону. Но на данный момент не учу новые элементы», — цитирует «Спорт-Экспресс» Щербакову.

По словам фигуристки, у неё есть определённые планы на будущее, но пока она не знает, будет ли их транслировать на широкую аудиторию. Сейчас она сосредоточена на выступлениях в ледовых шоу.

«В начале мая будет отпуск. В течение этого месяца будет возможность восстановиться, отдохнуть», — добавила Щербакова.

Анне Щербаковой 18 лет. Помимо золота Пекина-2022, она выиграла чемпионат мира-2021 и три чемпионата России.