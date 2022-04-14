Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис в резкой форме высказался о жене владельца «Спартака» Леонида Федуна Зареме Салиховой. По словам экс-игрока сборной России, женщины не должны заниматься футболом

«Про футбол говорить ей не надо, да. Женщины не должны говорить про футбол, — цитирует «РБ-Спорт» Канчельскиса. — Пусть Зарема на кухне работает, борщи варит, детьми занимается, а про футбол ей говорить не надо. Почему-то она не занимается делами, которые должна делать женщина. Но это не мои проблемы».

Зарема Салихова формально не имеет отношения к руководству «Спартаком», однако неоднократно ярко высказывалась по поводу деятельности клуба, а инсайды говорят о её большом влиянии на Федуна.

После 24 туров «Спартак» занимает девятое место в таблице РПЛ.