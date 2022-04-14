Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов сообщил, что в Финляндии отказали в операции молодому хоккеисту из системы клуба. По его словам, речь шла об игроке из команды МХЛ «Толпар».

«Мы много лет работаем с Финляндией и, может быть, чрезмерное внимание ей даже уделяем. И, к сожалению, пока всё идёт дальше и дальше. Я могу рассказать, что мы планировали операцию для молодого игрока из «Толпара», но нам позвонили и сказали, что российских граждан больше не обслуживают», — цитирует «Чемпионат» Баширова.

По мнению главы уфимского клуба, связано это с политическими причинами.