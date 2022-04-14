Российский голкипер «Рейнджерс» Александр Георгиев сыграл на ноль в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против «Филадельфии» (4:0). 26-летний россиянин отразил все 28 бросков и был признан первой звездой встречи. Для него это второй шатаут в сезоне и восьмой — за всю карьеру в НХЛ.

По количеству игр на ноль среди российских вратарей Георгиев догнал Михаила Шталенкова и делит с ним девятое место. Рекорд принадлежит Евгению Набокову — 59 матчей.

Полностью топ-10 выглядит следующим образом:

1. Евгений Набоков (59 матчей на ноль)

2. Николай Хабибулин (46)

3. Сергей Бобровский (37)

4. Семён Варламов (36)

5. Илья Брызгалов (34)

6. Андрей Василевский (28)

7. Антон Худобин (11)

8. Илья Сорокин (9)

9. Михаил Шталенков (8)

Александр Георгиев (8)

При этом Георгиев провел в НХЛ 126 матчей, а Шталенков — 190. Всего в НХЛ выступал 21 российский вратарь.