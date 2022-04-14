Сегодня состоятся ответные матчи 1/4 финала Лиги Европы и Лиги конференций. В них определятся полуфиналисты второго и третьего по рангу еврокубковых турнирах. В двух играх из восьми играют команды с российскими футболистами в составе. При этом обе они имеют большую вероятность вылететь из турнира. Рассказываем вкратце об обоих игроках, их шансах сыграть и пройти дальше.

Алексей Миранчук (26 лет, «Аталанта»)

«Аталанта» — «Лейпциг», Лига Европы, начало – 19:45. Первый матч – 1:1

Алексей Миранчук играет за «Аталанту» второй сезон, но по-прежнему не смог закрепиться в основе и используется исключительно как игрок ротации. В трёх последних матчах бергамасков он дважды выходил на замену и один раз был заменён, а также отметился голевым пасом. В первой игре с «Лейпцигом» россиянин провёл на поле 24 минуты. Скорее всего, он останется в запасе и сегодня, а вот выйдет ли на поле зависит от того, как будет складываться игра. Но, скорее всего, Джанпьеро Гасперини даст ему стандартные 20-30 минут.

«Аталанте» для выхода в полуфинал достаточно выиграть с любым счётом. Любая ничья переведёт встречу в дополнительное время, поскольку УЕФА отменил правило выездного гола.

В случае выхода в полуфинал Миранчук и компания сыграют с победителем противостояния «Рейнджерс» — «Брага». В первой игре португальцы выиграли дома 1:0.

Никита Хайкин (26 лет, «Буде-Глимт»)

«Рома» — «Буде-Глимт», Лига конференций, начало – 22:00. Первый матч – 2:1

За последние два года «Буде-Глимт» выиграл два чемпионата Норвегии подряд, и состав лучшей команды страны немыслим без российского вратаря Никиты Хайкина. В сезоне-2022 (Норвегия играет по системе «весна-осень») Хайкин остался в основе команды и всё так же надёжен. В том числе он блестяще провёл первый матч с «Ромой», пропустив лишь один мяч с грозным соперником.

«Рома» на групповом этапе уже встречалась в «Буде-Глимтом» и получила сильную пощёчину в виде 1:6. Ожидалось, что в плей-офф подопечные Жозе Моуринью разнесут соперника, но в первой игре «Буде-Глимт» не просто выстоял, но и взял верх.

Однако в ответном матче Хайкину и компании будет вдвойне тяжело. Мало того, что играть придётся против сверхмотивированного соперника на его поле, так ещё и норвежцы остались без главного тренера. Кьетиль Кнутсен был дисквалифицирован за драку с помощником Моуринью Нуну Сантушем (последний, кстати, тоже был отстранён).

«Буде-Глимту» для выхода в плей-офф достаточно не проиграть. «Роме» нужна победа в два мяча.

Победитель их дуэли в полуфинале попадёт на ПСВ или «Лестер». Первая встреча команд в Англии завершилась нулевой ничьей.

Остальные матчи сегодня

Лига Европы

22:00. «Рейнджерс» — «Брага» (первая игра – 0:1)

22:00. «Лион» — «Вест Хэм» (первая игра – 1:1)

22:00. «Барселона» — «Айнтрахт» Франкфурт (первая игра – 0:0)

Лига конференций

19:45. ПСВ – «Лестер» (первая игра – 0:0)

22:00. «Славия» Прага – «Фейеноорд» (первая игра – 3:3)

22:00. ПАОК – «Марсель» (первая игра — 1:2)