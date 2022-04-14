Российский пятиборец Александр Лесун опроверг информацию о завершении карьеры из-за ситуации в Украине. Ранее в издании BBC появилось интервью 33-летнего Лесуна, который заявил, что не будет больше выступать за Россию и отметил, что был шокирован событиями в Украине.

«Меня неправильно поняли. Главная загвоздка была в том, что я завершил карьеру не из-за ситуации на Украине, — цитирует «Спорт-Экспресс» Лесуна. — Это неправда. Журналист выбрал неправильный вектор интерпретирования».

Лесун, помимо золота Игр в Рио, завоевал четыре золотых медали чемпионатов мира и четыре — чемпионатов Европы.