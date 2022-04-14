Российский лыжник Александр Большунов стал победителем масс-старта на 15-километровой дистанции на соревнованиях «Хибинская весна». Представитель Архангельской области преодолел дистанцию за 34 минуты 33,2 секунды.

Вторым стал представитель Татарстана Андрей Ларьков, отставший на 1,5 секунды. Тройку замкнул Евгений Белов из Тюменской области с отставанием 3,5 секунды.

Эта гонка стала заключительной для лыжников в сезоне-2021/22.

Напомним, что российские лыжники были отстранены от участия в международных стартах в концовке сезона в связи с санкциями Международной федерации лыж.

Большунов на Олимпийских играх в Пекине завоевал три золота, серебро и бронзу.