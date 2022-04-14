Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин пропал из списка руководителей хоккейного «Динамо» на официальном сайте московского клуба. Воспитанник бело-голубых более десяти лет входил в руководство «Динамо», был советником президента и советником гендиректора.

Пресс-секретарь бело-голубых Михаил Кравченко в интервью «Чемпионату» объяснил, что профиль пропал ещё перед стартом сезона, но свою должность Овечкин сохранил.

«В клубе просто решили, что в этом разделе должны быть представлены только те руководители, которые постоянно находятся в Москве и непосредственно работают с командой, — цитирует «Чемпионат» Кравченко. — Тут точно не надо искать никакого политического подтекста. Даже удивительно, почему СМИ только сейчас обратили на это внимание».

Овечкин выступал за «Динамо» с 2001 по 2005 год, а также в сезоне-2012/13 во время локаута.