Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции в преддверии матча 25-го тура чемпионата России против «Урала» рассказал о состоянии здоровья футболистов команды. По его словам, участие в игре Станислава Крицюка, Деяна Ловрена и Вячеслава Караваева исключено.

«Вендел готовится к матчу. Остальные, кто был травмирован, продолжают реабилитацию, — цитирует официальный сайт «Зенита» Семака. — Должен Одоевский приступить к занятиям практически с сегодняшнего дня. У Ловрена, Караваева и Крицюка достаточно серьезные травмы. Они в разной степени готовности, но, конечно, выбыли надолго».

Матч «Зенит» — «Урал» состоится 16 апреля, начало — в 16.30 по московскому времени. Судить игру будет бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым.

После 24 туров «Зенит» занимает первое место в таблице с 52 очками. «Урал» идёт 14-м с 21 баллом.