УЕФА на официальном сайте опубликовал полное расписание полуфинальных матчей Лиги чемпионов-2021/22. «Манчестер Сити» и «Реал» проведут матчи 26 апреля и 4 мая. «Ливерпуль» и «Вильярреал» сыграют 27 апреля и 3 мая. Все матчи стартуют в 22:00 по московскому времени.

Более подробное расписание игр выглядит следующим образом:

26 апреля. «Манчестер Сити» — «Реал». Манчестер, «Этихад»

27 апреля. «Ливерпуль» — «Вильярреал». Ливерпуль, «Энфилд»

3 мая. «Вильярреал» — «Ливерпуль». Вильярреал, «Эстадио де ла Серамика»

4 мая. «Реал» — «Манчестер Сити». Мадрид, «Сантьяго Бернабеу»

«Манчестер Сити» в четвертьфинале прошёл «Атлетико» (1:0, 0:0). «Реал» прошёл «Челси» (3:1, 2:3). «Ливерпуль» взял верх над «Бенфикой» (3:1, 3:3). Наконец «Вильярреал» одолел «Баварию» (1:0, 1:1).

Финальный матч Лиги чемпионов состоится на стадионе «Стад де Франс» в пригороде Парижа.