Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в преддверии матча 25-го тура чемпионата России против «Урала» ответил на вопрос, как в России относятся к доминированию его клуба.

«Я бы не стал говорить о доминировании. Результаты даются очень тяжелым трудом. Все матчи играем в сложной и напряженной борьбе, — цитирует официальный сайт «Зенита» Семака. — Должны делать свою работу, а говорить всегда есть кому».

«Зенит» выиграл три предыдущих чемпионата России подряд. В нынешнем сезоне подопечные Семака также занимают первое место с 24 очками, набрав 52 очка. «Динамо» отстаёт на 3 очка, ЦСКА — на 9.