Скончался бывший футболист «Реала» и сборной Колумбии Фредди Ринкон, сообщает пресс-служба ФИФА. Экс-игроку было 55 лет, причиной смерти стала автомобильная авария.

11 апреля в колумбийском Кали автомобиль Ринкона столкнулся с автобусом. Футболиста доставили в больницу с серьёзной травмой головы. Несмотря на усилия врачей, спасти Ринкона не удалось, и он скончался с 13 на 14 апреля.

Ринкон играл в Колумбии за «Индепендьенте» и «Америка Кали», в Европе выступал за итальянский «Наполи» и испанский «Реал», а большую часть карьеры провёл в Бразилии, выступая за «Палмейрас», «Коринтианс», «Сантос» и «Крузейро». Он выиграл три чемпионата Бразилии и клубный чемпионат мира. В сборной Колумбии на его счету 84 матча и 17 мячей, две бронзы Кубка Америки и участие в трёх чемпионатах мира.