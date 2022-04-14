В Санкт-Петербурге стартовал седьмой матч финальной серии Западной конференции КХЛ между СКА и ЦСКА. Игра проходит в Ледовом дворце.

Счёт в серии после шести матчей равный — 3-3. Первые две игры прошли в Петербурге, подопечные Романа Ротенберга сперва уступили 1:3, затем выиграли 2:1. В двух играх в Москве ЦСКА сперва победил 6:2, затем проиграл 2:3. В пятой встрече СКА вырвал победу 3:2 и повёл в серии. В шестом матче ЦСКА победил 3:1.

В регулярном сезоне КХЛ-2021/22 армейские клубы успели провести между собой три матча. В первых двух ЦСКА победил 4:0 и 3:1, а в третьей СКА одолел соперника — 3:2.

Предыдущие три сезона (за исключением прерванного Кубка Гагарина-2020) ЦСКА и СКА также встречались в финале «Запада», и все три раза победили москвичи. В 2021 году ЦСКА выиграл серию 4-2, в 2019-м — 4-3, в 2018-м — 4-2.

В 2016 году ЦСКА также выиграл серию 4-0, а в 2015-м первенствовали петербуржцы — 4-3.