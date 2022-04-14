СКА уступил ЦСКА в решающем седьмом матче финала Западной конференции Кубка Гагарина — 0:2. Две шайбы во втором периоде забросил форвард армейцев Сергей Плотников — на 24-й и 38-й минутах. Ассистировали ему Семён Панкратов и Антон Слепышев. Окончательный счёт был установлен на последней минуте третьего периода — Константин Окулов поразил пустые ворота.

ЦСКА выиграл серию 4-3 (3:1, 1:2, 6:2, 2:3, 2:3, 3:1, 3:0) и сыграет в финале Кубка Гагарина с магнитогорским «Металлургом».

СКА проигрывает ЦСКА в финале «Запада» четвёртый раз подряд. В 2021 году ЦСКА выиграл серию 4-2, в 2019-м — 4-3, в 2018-м — 4-2.

СКА не играл в финале Кубка Гагарина с 2017 года, ЦСКА доходит до решающей серии четвёртый раз подряд.