Россиянин Андрей Рублёв не смог выйти в четвертьфинал теннисного турнира в Монако. В игре третьего круга пятый номер «посева» Рублёв уступил девятому «сеяному» Яннику Синнеру — 7:5, 1:6, 3:6.

Матч длился 2 часа 22 минуты. Рублёв взял 4 подачи соперника и проиграл семь своих — по три во втором и третьем сете.

Примечательно, что россиянин ни разу не подал навылет, а Синнер сделал шесть эйсов. На счету Рублёва семь двойных ошибок против двух у соперника.

В четвертьфинале Синнер сыграет со вторым номером «посева» Александром Зверевым.