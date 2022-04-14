«Аталанта» проиграла «Лейпцигу» в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы — 0:2. Оба мяча забил Кристофер Нкунку на 18-й и 87-й минуте.

В составе «Аталанты» на 70-й минуте появился Алексей Миранчук, заменивший Жереми Бога.

«Лейпциг», который возглавляет бывший наставник «Спартака» Доменико Тедеско, в полуфинале встретится с победителем противостояния «Рейнджерс» и «Браги». Первая игра в Португалии завершилась победой хозяев 1:0. Ответная состоится сегодня в Глазго, начало — в 22:00.

В другом полуфинале сыграют победители матчей «Барселона» — «Айнтрахт» (первая игра — 1:1) и «Лион» — «Вест Хэм» (первая игра — 1:1). Их матчи также стартуют в 22:00.

В еврокубках остался один представитель России — вратарь «Буде-Глимта» Никита Хайкин. Сегодня его норвежский клуб проведёт ответный матч 1/4 финала Лиги конференций против «Ромы». Начало матча — в 22:00. Первая встреча завершилась победой «Буде-Глимта» дома 2:1.