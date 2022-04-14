«Рома» разгромила «Буде-Глимт» в ответном матче 1/4 финала Лиги конференций — 4:0. Счёт открыл Тэмми Абрахам на пятой минуте. После этого хет-трик оформил Николо Дзаниоло, забив на 23-й, 29-й и 49-й минутах.

В первой игре «Рома» уступила 1:2 и прошла в полуфинал по сумме двух игр. Ворота «Буде-Глимта» защищал россиянин Никита Хайкин. Он был последним представителем России в еврокубках.

«Рома» в полуфинале Лиги Европы сыграет с «Лестером», который выбил ПСВ (0:0, 2:1). В другом полуфинале сыграют «Фейеноорд» и «Марсель». Первые выиграли у «Славии» из Праги (3:3, 3:1), вторые одолели ПАОК — 2:1, 1:0.

Полуфиналы Лиги конференций пройдут 28 апреля и 5 мая. Финал состоится 25 мая в столице Албании Тиране.