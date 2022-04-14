«Айнтрахт» из Франкфурта сенсационно выбил «Барселону» из Лиги Европы. В ответном матче 1/4 финала немецкая команда победила на «Ноу Камп» 3:2. После первого тайма «Айнтрахт» вёл 2:0 благодаря голам Филипа Костича с пенальти на 4-й минуте и Рафаэля Борре на 36-й. Костич отдал ему голевой пас.

На 67-й минуте Костич оформил дубль, сделав счёт 3:0. «Барса» смогла сократить отставание до минимума благодаря голам на первой и одиннадцатой добавленных минутах: сперва отличился Серхио Бускетс, а затем Мемфис Депай с пенальти. Однако этого оказалось недостаточно: в первой встрече была зафиксирована ничья 1:1, и «Айнтрахт» прошёл в полуфинал.

Соперником «Айнтрахта» станет «Вест Хэм», который в ответной игре разгромил «Лион» 3:0 (первый матч — 1:1). Голы забили Крэйг Доусон (38-я), Деклан Райс (44-я) и Джаррод Боуэн (48-я).

«Рейнджерс» в ответной встрече одолел «Брагу» 3:1 (первый матч — 0:1) и сыграет в полуфинале с «Лейпцигом», ранее выбившим «Аталанту» (1:1, 2:0). Первые полуфиналы состоятся 28 апреля, вторые — 5 мая. Финал Лиги Европы пройдёт на «Рамон Санчес Писхуане» в Севилье 18 мая.