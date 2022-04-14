Завершились все четвертьфинальные матчи трёх еврокубков сезона-2021/22. По их итогам определились все полуфиналисты турниров.
Во вторник и среду состоялись матчи Лиги чемпионов. В полуфиналы пробились:
«Вильярреал» (1:0, 1:1 с «Баварией»)
«Реал» (3:1, 2:3 с «Челси»)
«Манчестер Сити» (1:0, 0:0 с «Атлетико»)
«Ливерпуль» (3:1, 3:3 с «Бенфикой»)
В полуфиналах сыграют:
26 апреля. «Манчестер Сити» — «Реал»
27 апреля. «Ливерпуль» — «Вильярреал»
3 мая. «Вильярреал» — «Ливерпуль»
4 мая. «Реал» — «Манчестер Сити»
Финал Лиги чемпионов пройдёт 28 мая в пригороде Парижа Сен-Дени на стадионе «Стад де Франс».
В четверг прошли четвертьфиналы Лиги Европы и нового еврокубка — Лиги конференций.
В полуфинал Лиги Европы прошли:
«Лейпциг» (1:1, 3:1 с «Аталантой»)
«Айнтрахт» (1:1, 3:2 с «Барселоной»)
«Вест Хэм» (1:1, 3:0 с «Лионом»)
«Рейнджерс» (0:1, 3:1 с «Брагой»)
В полуфиналах сыграют:
28 апреля. «Лейпциг» — «Рейнджерс»
28 апреля. «Вест Хэм» — «Айнтрахт»
5 мая. «Рейнджерс» — «Лейпциг»
5 мая. «Айнтрахт» — «Вест Хэм»
Финал Лиги Европы пройдёт на «Рамон Санчес Писхуане» в Севилье 18 мая.
В полуфинал Лиги конференций пробились:
«Лестер» (0:0, 2:1 с ПСВ)
«Марсель» (2:1, 1:0 с ПАОК)
«Рома» (1:2, 4:0 с «Буде-Глимт»)
«Фейеноорд» (3:3, 3:1 со «Славией» Прага)
В полуфиналах сыграют:
28 апреля. «Лестер» — «Рома»
28 апреля. «Фейеноорд» — «Марсель»
5 мая. «Рома» — «Лестер»
5 мая. «Марсель» — «Фейеноорд»
Финал Лиги конференций состоится 25 мая на стадионе «Арена Комбетаре» в Тиране.
В составах оставшихся в розыгрыше еврокубков команд нет ни одного россиянина (в основе). Последними оставались хавбек Алексей Миранчук из «Аталанты» и вратарь Никита Хайкин из «Буде-Глимта», чьи клубы вылетели 15 апреля.