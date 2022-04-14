Завершились все четвертьфинальные матчи трёх еврокубков сезона-2021/22. По их итогам определились все полуфиналисты турниров.

Во вторник и среду состоялись матчи Лиги чемпионов. В полуфиналы пробились:

«Вильярреал» (1:0, 1:1 с «Баварией»)

«Реал» (3:1, 2:3 с «Челси»)

«Манчестер Сити» (1:0, 0:0 с «Атлетико»)

«Ливерпуль» (3:1, 3:3 с «Бенфикой»)

В полуфиналах сыграют:

26 апреля. «Манчестер Сити» — «Реал»

27 апреля. «Ливерпуль» — «Вильярреал»

3 мая. «Вильярреал» — «Ливерпуль»

4 мая. «Реал» — «Манчестер Сити»

Финал Лиги чемпионов пройдёт 28 мая в пригороде Парижа Сен-Дени на стадионе «Стад де Франс».

В четверг прошли четвертьфиналы Лиги Европы и нового еврокубка — Лиги конференций.

В полуфинал Лиги Европы прошли:

«Лейпциг» (1:1, 3:1 с «Аталантой»)

«Айнтрахт» (1:1, 3:2 с «Барселоной»)

«Вест Хэм» (1:1, 3:0 с «Лионом»)

«Рейнджерс» (0:1, 3:1 с «Брагой»)

В полуфиналах сыграют:

28 апреля. «Лейпциг» — «Рейнджерс»

28 апреля. «Вест Хэм» — «Айнтрахт»

5 мая. «Рейнджерс» — «Лейпциг»

5 мая. «Айнтрахт» — «Вест Хэм»

Финал Лиги Европы пройдёт на «Рамон Санчес Писхуане» в Севилье 18 мая.

В полуфинал Лиги конференций пробились:

«Лестер» (0:0, 2:1 с ПСВ)

«Марсель» (2:1, 1:0 с ПАОК)

«Рома» (1:2, 4:0 с «Буде-Глимт»)

«Фейеноорд» (3:3, 3:1 со «Славией» Прага)

В полуфиналах сыграют:

28 апреля. «Лестер» — «Рома»

28 апреля. «Фейеноорд» — «Марсель»

5 мая. «Рома» — «Лестер»

5 мая. «Марсель» — «Фейеноорд»

Финал Лиги конференций состоится 25 мая на стадионе «Арена Комбетаре» в Тиране.

В составах оставшихся в розыгрыше еврокубков команд нет ни одного россиянина (в основе). Последними оставались хавбек Алексей Миранчук из «Аталанты» и вратарь Никита Хайкин из «Буде-Глимта», чьи клубы вылетели 15 апреля.