«Сент-Луис» обыграл «Баффало» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги — 6:2. Первой звездой встречи стал российский форвард «Блюз» Владимир Тарасенко. На его счету хет-трик и две голевые передачи. С пятью очками он был признан лучшим игроком встречи.

Партнёры Тарасенко по звену также отметились результативными действиями. Ещё один россиянин Павел Бучневич забросил шайбу и отдал два результативных паса, а на счету Роберта Томаса — ассистентский пента-трик (5 голевых передач).

Ещё два россиянина в составе «Сент-Луиса» — Иван Барбашев и Алексей Торопченко на этот раз очков не набрали.

«Сент-Луис» в 74 матчах набрал 98 очков и занимает четвёртое место в Западной конференции. На счету «Баффало» 65 очков в 76 встречах и 12-е мест она «Западе».