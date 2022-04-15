Сборная Украины заменит Россию на чемпионате мира по волейболу 2022 года. Изначально турнир должен был пройти на территории России в десяти городах с 26 августа по 11 сентября. Однако из-за ситуации в Украине ЧМ был перенесён в Польшу и Словению.

Россия была исключена из турнира, а Украина займёт её место, исходя из рейтинга FIVB. Она стала ближайшей в списке для получения лицензии (23 место в рейтинге).

Новая жеребьёвка проходить не будет, и Украина сыграет в группе России, с Сербией, Тунисом и Пуэрто-Рико.