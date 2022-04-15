Российская фигуристка Елизавета Туктамышева ответила на вопросы болельщиков в своём Телеграм-канале. 25-летняя чемпионка мира и Европы-2015 рассказала о своём самом сложном выступлении в карьере.

«Трудно сказать, потому что ощущения забываются и кажется, что было не так уж плохо. На памяти сейчас самый трудный старт — это ЧР этого года», — написала Туктамышева.

На чемпионате России в сезоне-2021/22 Туктамышева заняла седьмое место и не отобралась на Олимпиаду.

Также Туктамышева рассказала, как справляется с волнением на соревнованиях.

«Помогает справиться соревновательный опыт и понимание, что ты все это делаешь в первую очередь для себя, а не для других. Поэтому важно насладиться событием, а не бояться его», — пояснила фигуристка.