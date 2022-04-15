Бывший полузащитник «Зенита», чемпион СССР-1984 Сергей Веденеев поделился опасениями перед матчем 25-го тура чемпионата России против «Урала». Несмотря на невысокий уровень соперника (екатеринбуржцы занимают 14-е место в РПЛ), ветеран считает, что у лидера таблицы могут возникнуть трудности.

«Зенит» сейчас находится не в оптимальном состоянии. Чувствуется, что команда форсировала форму к Лиге Европы, и сейчас немного подсела физически, — цитирует «Петербургский дневник» Веденеева. — Впрочем, игроки средней линии и атаки «Зенита» должны найти способы забить – будет много атак, угловых, штрафных, и хотя бы один момент надо будет реализовать».

Также ветеран обратил внимание на проблемы петербуржцев в центре обороны, где вынуждены играть левый защитник Дуглас Сантос и опорный хавбек Вилмар Барриос.

Матч «Зенит» — «Урал» пройдёт 16 апреля на «Газпром Арене».