Директор СШОР «Динамо-юниор» и генеральный менеджер женской сборной России по хоккею Владислав Продан нашёл плюсы в отстранении хоккейных команд из России от участия в международных стартах.

«В нынешних реалиях, мне кажется, как раз есть отличная возможность и время внимательнее посмотреть на развитие спорта внутри страны: на условия и форматы проведения соревнований, обеспечение спортсменов и, конечно же, на глобальное развитие детско-юношеского спорта, — цитирует «Петербургский дневник» Продана. — В какой-то мере международные запреты для наших игроков даже на руку, ведь в профессиональных командах в связи с отъездом легионеров теперь есть больше мест для российских спортсменов».

Напомним, что ИИХФ временно исключила российские команды из международных стартов в связи с ситуацией в Украине.