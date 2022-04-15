В ночь на 15 апреля в Национальной хоккейной лиге состоялось 12 матчей регулярного чемпионата. Делаем традиционный обзор успехов наших хоккеистов.

Суперрезультативный Тарасенко

Нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко в игре с «Баффало» (6:2) набрал целых пять очков результативности: 3 гола и 2 передачи. Он был признан первой звездой встречи и игрового дня. Его партнёр по звену Павел Бучневич забил гол и отдал два результативных паса.

Кучеров снова забил

Никита Кучеров забил за «Тампа-Бэй» в игре с «Анахаймом» (4:3 ОТ). Михаил Сергачёв сделал результативную передачу в эпизоде с победной шайбой, а вот Андрей Василевский провёл матч не лучшим образом. Голкипер пропустил три шайбы за 13 бросков и был заменён в середине второго периода.

Михеев – дубль, Овечкин молчит

В игре «Торонто» — «Вашингтон» не обошлось без голов россиян. Однако на этот раз забивали не Александр Овечкин или Евгений Кузнецов, а российские хоккеисты «Мэйпл Ливз». Илья Михеев сделал дубль, а Илья Любушкин отметился голевой передачей. Овечкин же прервал голевую серию из четырёх матчей и вместе с Кузнецовым ушёл с площадки без набранных очков. Голкипер «Кэпиталз» Илья Самсонов отразил 15 бросков в 19 матчах и был заменён в середине второго периода.

Евгений Дадонов: гол + пас

«Вегас» на выезде разгромил «Калгари» 6:1. Евгений Дадонов отметился голом и результативной передачей.

Подколзин присоединяется к празднику

Ещё крупнее завершился матч «Ванкувера» и «Аризоны». «Кэнакс» победили 7:1, а их форвард Василий Подколзин оформил дубль и сделал результативную передачу. Впрочем, главным героем встречи стал его партнёр по звену Джей Ти Миллер, отдавший сразу пять голевых пасов.

Ничушкин ограничился пасом

Форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин на этот раз не забил, зато отметился результативной передачей в игре с «Нью-Джерси» (3:1).

Не день Сорокина

Если российские нападающие этой ночью отжигали по полной, то вот для вратарей игровой день сложился неудачно. Василевский и Самсонов, напомним, были заменены по ходу своих матчей, а вот голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин в полной мере ощутил голевую мощь «Питтсбурга» (3:6). Россиянин отразил 22 броска из 26.