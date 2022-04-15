Бывший нападающий сборной Бразилии Роналдо официально стал владельцем «Крузейро», сообщает официальный сайт клуба. 45-летний бразилец купил 90% акций родного клуба в декабре, а сегодня официально вступил в собственность. Сделка обошлась примерно в 70 миллионов долларов.

В «Крузейро» Роналдо начинал профессиональную карьеру в 1993 году. За два года он забил 34 мяча в 34 матчах и уехал в Европу.

«Крузейро» стал вторым клубом, который выкупил Роналдо. Ему также принадлежит испанский «Вальядолид».

«Крузейро» — четырёхкратный чемпион Бразилии, шестикратный обладатель Кубка Бразилии, 40-кратный победитель чемпионата штата Минас-Жерайс, двукратный обладатель Кубка и Суперкубка Либертадорес.

Роналдо за свою карьеру, помимо «Крузейро», выступал за ПСВ, «Барселону», «Интер», «Реал», «Милан» и «Коринтианс». На его счету множество клубных и индивидуальных наград, включая два «Золотых мяча» — в 1997 и 2002 году. В сборной Бразилии форвард провёл 98 матчей, забил 62 гола, выиграл два чемпионата мира и два Кубка Америки.