Накануне определились все полуфиналисты еврокубковых турниров сезона-2021/22. В этом году, помимо уже привычных нам Лиги чемпионов и Лиги Европы, проводится новый турнир – Лига конференций. Но фанаты со стажем помнят, что в Европе существовали и другие еврокубковые турниры, которые сейчас канули в лету. Предлагаем вспомнить, какие существовали еврокубки раньше и какова была их судьба.

Кубок Митропы (1927-1992)

Это не был еврокубок в привычном нам виде, но не упомянуть его было бы преступлением, ведь во многом из него выросли нынешние клубные турниры Европы.

Кубок Митропы (сокращение от «Mittel» «Europa» – «Центральная Европа») был организован странами, входившими до Первой Мировой войны в Австро-Венгрию: Австрией, Венгрией, Чехией, а также Югославией. Впоследствии в нём принимала участие и Италия.

Международные турниры для Европы не редкость, некоторые разыгрываются до сих пор, однако массовости Митропы они не достигали. Турнир разыгрывался до начала Второй Мировой войны, затем был возрождён в 1950-м. С шестидесятых годов интерес к Кубку Митропы начал падать в связи с появлением полноценных еврокубков, но трофей продолжал разыгрываться аж до 1992-го.

Кубок Ярмарок (1955-1971)

Поначалу данный турнир носил неформальный статус и проходил, как можно догадаться, в рамках ярмарочных дней. Первый его розыгрыш длился аж три года – с 1955 по 1958-й. Какого-то серьёзного регламента у него поначалу не было, и в первом розыгрыше вообще участвовала сборная из восьми клубов Лондона. Но в дальнейшем турнир приковывал к себе всё больше внимания, и стало ясно, что ему тесно в формате ярмарочного развлечения. В 1971 году УЕФА на базе Кубка Ярмарок основал Кубок УЕФА, который затем перерос в Лигу Европы.

УЕФА разделяет Кубок Ярмарок и Кубок УЕФА, однако многие статистические ресурсы считают их одним турниром, включая «ярмарочные» трофеи в общую статистику. Кстати, чаще всего турнир выигрывала «Барселона» — 4 раза.

Кубок обладателей кубков (1960-1999)

А это уже первый официально отменённый еврокубок, который имеет большое значение для отечественных фанатов. Дело в том, что это единственный еврокубковый турнир, который выигрывали советские клубы. В 1975 и 1986 году Кубок обладателей кубков покорился киевскому «Динамо», а в 1981-м – тбилисскому «Динамо». Кроме того, именно в этом турнире впервые в истории советский клуб дошёл до финала – это было снова «Динамо», но уже московское, в 1970 году.

Трофей разыгрывался среди клубов, выигравших национальные кубки, и долгие годы считался турниром номер 2 после Кубка чемпионов, а затем Лиги чемпионов. Обладатели Кубка кубков разыгрывали также Суперкубок УЕФА (с триумфаторами ЛЧ). Однако его ограниченный формат (всего по одному клубу от страны) и небольшое число матчей (турнир проводился без группового этапа, сразу с плей-офф) привёл к падению интереса в девяностые. В результате Кубок обладателей кубков был «поглощён» Кубком УЕФА: отныне обладатели национальных кубков попадали в него.

Кубок обладателей кубков, как и Кубок Ярмарок, чаще всего выигрывала «Барселона» — 4 раза.

Кубок Интертото (1961-2008)

Первые десятилетия Кубок Интертото был просто летним неофициальным турниром, поэтому его история до 1995 года не особо интересна. А вот в 1995 году УЕФА пошёл на весьма нестандартный шаг: взял Кубок Интертото под своё крыло и сделал его дополнительным отборочным этапом в Кубок УЕФА. Кубок Интертото разыгрывался летом среди небольшого числа клубов, не попавших в главные еврокубки. У него было сразу несколько победителей (долгие годы – три, а в последние сезоны – аж 11), которые получали место в Кубке УЕФА.

Турнир этот не пользовался популярностью, а для многих клубов становился ещё и проблемой: ради пары матчей Кубка Интертото они форсировали подготовку к сезону и в итоге выдыхались раньше времени. Тем не менее, у многих команд есть определенные теплые воспоминания об этом турнире. Так фанаты «Ростова» помнят, как в город к ним приезжал сам «Ювентус», а болельщики «Зенита» до сих пор вспоминают эмоциональнейший финал Кубка Интертото-2000 против «Сельты».