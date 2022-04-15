Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) с начала 2022 года два раза проверяло на допинг российскую фигуристку Александру Трусову. Также дважды допинг-проверку проходили танцевальный дуэт Диана Дэвис/Глеб Смолкин и одиночник Марк Кондратюк.

Трусова в сезоне-2021/22 завоевала серебро чемпионата России, бронзу чемпионата Европы и серебро Олимпиады-2022, на которой она сделала пять четверных в произвольной программе.

Диана Дэвис и Глеб Смолкин в свой дебютный международный сезон стали вторыми на US Classic, выиграли челленджер в Варшаве, завоевали серебро чемпионата России, а на Олимпиаде заняли 14-е место.

Марк Кондратюк выиграл чемпионаты Европы и России, взял золото в командном турнире Олимпиады-2022, а в одиночных состязаниях стал 15-м.

По одному разу проверку проходили Майя Хромых, Михаил Коляда, Андрей Мозалёв, Евгений Семененко, Дарья Усачева и другие.