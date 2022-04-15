Знаменитый российский боец смешанного стиля Фёдор Емельяненко может провести прощальный бой в США. Об этом сообщил президент Bellator Скотт Кокер. По его словам, на данный момент обсуждается поединок в Нью-Йорке.

«Скорее всего, прощальный бой Федора пройдет не в России, потому что… Как можно сейчас что-то планировать? Как можно определиться с датой проведения боя, когда все так быстро меняется? Мы должны прийти к какому-то нейтральному варианту», — цитирует «РИА Новости» Кокера.

Фёдору Емельяненко 45 лет. Он долгие годы не знал поражений в ММА и получил прозвище Последний Император. Всего за свою карьеру Емельяненко одержал 40 побед и потерпел шесть поражений, один бой признан несостоявшимся.

По контракту у Емельяненко есть ещё один бой под эгидой Bellator.