Азиатская федерация шахмат в ближайшее время примет Россию в свои ряды. Об этом заявил президент Федерации шахмат России Андрей Филатов. Накануне стало известно, что ФШР подала заявку на вступление в азиатскую зону из европейской.

«За 30 лет работы с Европейским шахматным союзом у нас не было ни одного значимого соревнования в России, — цитирует «Матч ТВ» Филатова. — Сегодня шахматная жизнь вернулась в Азию, для будущего шахмат нам надо было перейти туда. Технически согласовали вопрос перехода. В самое ближайшее время азиаты проголосуют и примут нас».

Ранее Международная федерация шахмат (ФИДЕ) отстранила российские команды от участия в турнирах, но допустила россиян в индивидуальном порядке под нейтральным флагом.