«Зенит» обыграл «Крылья Советов» в матче 23-го тура молодёжной лиги. Петербуржцы забили по голу в каждом тайме и выиграли 2:0. На 3-й минуте Андрей Марьянов реализовал пенальти, а на 83-й Матвей Трощенков забил второй мяч.

После 23 туров молодёжная команда «Зенита» занимает третье место в таблице Молодёжной лиги. На счету петербуржцев 43 очка. Отставание от «Ростова» составляет 8 очков, от ЦСКА — 10.

«Крылья Советов» в чемпионской группе занимают восьмое место из 10 команд с 33 очками в 23 встречах.