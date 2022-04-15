Российская фигуристка-одиночница Евгения Медведева выступит на юбилее Татьяны Тарасовой в паре с Александром Энбертом. Ранее они оба выступали в спектакле Ильи Авербуха «Анна Каренина», играя Китти и Левина.

Кроме того, Медведева покажет сольный номер под композицию в исполнении оперной певицы Хиблы Герзмавы.

Шоу Тарасовой пройдёт 15 апреля во дворце спорта «Лужники» в Москве.

Александр Энберт выступал в парном катании с Натальей Забияко. Пара выигрывала бронзовые медали на чемпионатах мира и Европы, а также взяла серебро Олимпиады-2018 в командном турнире.

Евгения Медведева — двукратная чемпионка мира и Европы, серебряный призёр Игр-2018 в командном и индивидуальном турнире.