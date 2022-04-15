Континентальная хоккейная лига назвала лучших хоккеистов финальных серий Западной и Восточной конференций. На «Востоке» «Металлург» выиграл у «Трактора» 4-1 (3:2, 4:6, 2:1, 6:0, 2:1). На «Западе» ЦСКА в семи играх взял верх над СКА 4-3 (3:1, 1:2, 6:2, 2:3, 2:3, 1:3, 3:0).

Лучшим вратарём назван вратарь ЦСКА Иван Федотов. С ним армейцы одержали четыре победы, голкипер отразил 93,72% бросков при коэффициенте надёжности 1,73. В седьмой игре Федотов сыграл на ноль.

Лучшим защитником назван Лоуренс Пилут из «Трактора». В пяти матчах он отдал пять голевых передач, не завершив ни одну игру с отрицательным показатлем полезности (общее значение — «+5»). Пилут совершил три силовых приёма, заблокировал три броска и дважды на нём нарушали правила.

Лучшим нападающим назван Максим Соркин из ЦСКА. В семи матчах он набрал 5 (4+1) очков в семи матчах при показателе полезности «+4» и трёх силовых приёмах. В третьем матче серии Соркин оформил дубль.

Лучшим новичком назван Марат Хуснутдинов из СКА. Форвард отметился голевым пасом в семи играх, совершил восемь силовых приёмов, заблокировал девятб бросков, дважды на нём нарушали правила.