Хореограф профессиональной команды по стрип-пластике Марина Кузнецова раскритиковала российскую фигуристку Александру Трусову за её недавнее видео. 17-летняя Трусова выложила видео в стиле стрип-пластики. По мнению Кузнецовой, Трусова исполнила танец «не супермузыкально», а также неправильно ставила руки, но уточнила, что для начала это было «неплохо».

Однако за Трусову заступились трёхкратные чемпионы мира по спортивным танцам Марина и Артемий Каташинские.

«У каждого хореографа-критика есть своё мнение, он вправе его иметь, — цитирует «Чемпионат» Марину Каташинскую. — Но вместо того, чтобы критиковать Сашу публично, Мария могла бы показать мастер-класс, как нужно правильно владеть своим телом в этом виде танца, и помочь ей освоить его».

Артемий Каташинский согласился, что у человека может что-то не получиться в танцах, если он никогда ими не занимался, но «настоящий профессионал никогда не станет об этом говорить».

Ранее хореограф Алексей Железняков объяснил, что Трусова занялась стрип-пластикой, чтобы в её выступлениях было больше мягкости и женственности.