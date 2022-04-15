Махатма Ганди когда-то сказал: «Сначала тебя не замечают, потом над тобой смеются, затем с тобой борются и в конце ты побеждаешь». Если вкратце описать историю «Спартака» после распада СССР, то она будет повторять слова Ганди. Но в обратном порядке. Стечение обстоятельств позволило клубу собрать самый сильный состав в России в начале девяностых, и на этом багаже клуб проехал аж до XXI века. Однако годы шли, и в чемпионате страны на первый план вышли другие команды. Но амбиции и самомнение у «Спартака», его болельщиков, руководства и ветеранов остались следующие.

В очередной раз красно-белые становятся поводом для насмешки со стороны других клубов. Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани, выступая на популярном YouTube-канале, решил остроумно (как ему показалось) пошутить: «Зенит»? Я не знаю, что это за команда».

Треш-ток и подтрунивание принципиальных соперников – обычное явление в спорте, и в этом ничего страшного нет. Но делать это стоит тогда, когда у тебя есть определённый запас прочности. Однако Каттани решил сделать выпад в сторону «Зенита» в крайне неудачный момент. Когда в начале сезона «Спартак» начал пафосно готовиться к своему столетию (общество «Спартак» было основано в 1935 году, поэтому по красно-белой математике им исполнится 100 лет в 2022-м), руководство пафосно объявило, что в юбилейный год задачей клуба станет чемпионский титул.

Показатели «Спартака» в юбилейный год впечатляют: 30 очков, девятое место, шесть баллов до зоны стыков, девять – до зоны вылета. «Зенит» последние три года подряд неизменно становился чемпионом и, скорее всего, повторит свой успех и в этом сезоне. Кроме того, в первом круге зенитовцы размазали «Спартак» со счётом 7:1, а в официальных играх красно-белые не могут победить команду, которую «не знает» Каттани с 2017 года.

Большое число титулов в прошлом вскружили «Спартаку» голову и убедили его в собственном величии. В неудачах клуба болельщики постоянно видят козни конкурентов и, разумеется, заговор судей. Желание искать неудачи извне окончательно исказило восприятие клубом реальности. Поэтому Каттани и «не знает», что за команда «Зенит».

Надменность и мания величия сквозят почти в каждом интервью спартаковских ветеранов, которые до сих пор уверены, что их успешная игра в футбол 20-40 лет назад даёт им безусловное знание игры и право надменно судить о современной работе клуба.

«Спартак» в очередной раз стал посмешищем: отмечая столетие с 1935 года, команда снова не попадёт в еврокубки и будет вспоминать 1:7 на «Газпром Арене».

Всё, что остаётся «Спартаку», — холить и лелеять трофеи, завоёванные при царе Горохе. Но только величие клуба определяется не по тому, что он выигрывал раньше, а по тому, что он представляет собой сейчас. И одно чемпионство «Спартака» за последние 20 лет звучит гораздо красноречивее, чем «я не знаю, что такое «Зенит».