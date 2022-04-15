Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова высказалась по поводу выступления в паре. По словам экс-фигуристки, ей эта идея пока не нравится, особенно после неудачного номера её бывшей соперницы Евгении Медведевой.

«В паре кататься с кем-то — не знаю, я пока не готова к экспериментам. После первого номера Жени Медведевой и Дани Милохина, который прошел, так скажем, неудачно, у меня желание попробовать себя в паре отпало, — цитирует Sport24 Загитову. — Возможно, оно потом появится».

Медведева выступила в шоу «Ледниковый период» в 2021 году в паре с тиктокером Даней Милохиным. Алина Загитова была ведущей шоу.