Бывшая российская биатлонистка Дарья Сидорова сообщила, что вернулась в Россию. Она выступала за Украину, однако была уволена из сборной страны приказом Министерства по делам молодёжи и спорта.

«Я не получила основного гражданства на Украине, не выступала на международных соревнованиях, так как при переходе был карантин, — цитирует «Чемпионат» Сидорову. — Но переход обнулился, я не состояла в сборной команде, не была на ставках, поэтому и не могу быть уволена, просто всё оборвалось и я решила остаться в России с семьёй».

Сидорова отметила, что не планирует возвращаться в сборную Украины и пока не знает, где продолжит свою карьеру. Также она подчеркнула, что сейчас больше её волнуют жизни людей по обе стороны конфликта.