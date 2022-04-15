Сегодня, 15 апреля, состоялось заседание рабочей группы по формату следующего сезона Российской премьер-лиги. Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов рассказал, что на нём обсуждались разные форматы лиги.

«Решили отложить, изучить, а потом принять решение. Было четыре варианта предложено. Вопрос о моратории на вылет и тому подобное? Это был четвертый вариант, — цитирует «РБ-Спорт» Сайманова. — А так были варианты с плей-офф, варианты с Кубком лиги. Это РПЛ предложил четыре варианта».

Гендиректор не смог ответить на вопрос, какой из вариантов он предпочитает сам. Ранее сообщалось, что в РПЛ могут отменить вылет клубов по итогам сезона и расширить лигу.