Жена владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова попыталась дерзко ответить генеральному директору «Зенита» Александру Медведеву.

«Жаль, что за пределы РФ величие запоребриковых не распространяется», — приводит «Чемпионат» слова Салиховой.

Напомним, что словесная перепалка представителей «Зенита» и «Спартака» началась со слов спортивного директора красно-белых Луки Каттани. Он в шутку заявил, что не знает, что за команда «Зенит». В ответ на это Медведев напомнил ему: «Зенит» — это команда, которая обыграла вас в год столетия клуба».

Отметим, что, в отличие от «Спартака», «Зенит» завоёвывал не только внутренние трофеи, но и международные: в 2008 году команда выиграла Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА. «Спартак» ни разу в истории не добирался дальше полуфиналов еврокубков.