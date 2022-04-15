Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов сообщили, что планируют продолжать выступления.

«Конечно, мы завершать не планируем сейчас, готовимся. Сейчас конец сезона, катаем в различных шоу, потом будет отпуск, а потом заново к работе», — цитирует «Чемпионат» Морозова.

Тарасова и Морозов завоевали серебро Олимпиады-2022 в парном катании и серебро Игр-2018 в команде. Также на их счету две победы на чемпионатах Европы, два серебра и бронза чемпионатов мира, победа в финале «Гран-при», а также три победы на чемпионате России.