«Монако» обыграл «Ренн» в выездном матче 32-го тура чемпионата Франции — 3:2. Монегаски пропустили уже на третьей минуте — счёт открыл Флавьен Таит. На 12-й минуте Вандерсон забил ответный мяч, а ассистировал ему хавбек сборной России Александр Головин.

Во втором тайме Виссам Бен Йеддер на 57-й минуте вывел «Монако» вперёд, а на 77-й Мирон Боаду, вышедший пятью минутами ранее, забил третий мяч. В добавленное ко второму тайму время Мартен Террьер реализовал пенальти, сделав счёт 2:3.

Головин провёл на поле 78 минут.

«Монако» после 32 туров поднялось на четвёртое место в таблице с 53 очками. «Ренн» идёт третьим, имея на 3 очка больше. Первые три места в Лиге 1 выводят по итогам сезона в Лигу чемпионов.