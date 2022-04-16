Российский боксёр Вячеслав Дацик одержал победу на турнире Pravda Old School Boxing по правлиам бокса. В поединке с бразильцем Сауло Кавалари Рыжему Тарзану понадобилось всего 40 секунд, чтобы нокаутировать соперника.

45-летний россиянин нанёс Кавалари сильный удар правой рукой в челюсть и отправил его в нокдаун. Кавалари смог подняться, но рефери остановил бой.

Турнир Pravda Old School Boxing проходил в Москве. В главном поединке вечера встречались Дмитрий Бикрев и Тимур Никулин, их бой завершился вничью.