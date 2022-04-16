«Флорида» обыграла «Виннипег» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги — 6:1. По две шайбы забросили игроки «Пантерз» Джонатан Юбердо и Густав Форслинг, по голу забили Мэйсон Маршмент и россиянин Максим Мамин. Единственную шайбу «Виннипега» забросил Николай Элерс.

Ворота «Флориды» защищал россиянин Сергей Бобровский. Он отразил 30 бросков из 31 и одержал 333-ю победу в карьере НХЛ.

По данному показателю 33-летний Бобровский вышел на второе место среди российских голкиперов, сравнявшись с Николаем Хабибулиным. При этом Бобровскому понадобилось на это 587 матчей, а Хабибулину — 799.

Первое место по победам среди россиян удерживает Евгений Набоков: 353 победы в 697 матчах. Таким образом, Бобровскому до рекорда осталось выгирать 20 встреч.

Кроме того, Бобровский установил рекорд «Флориды» по числу побед за сезон — 36. Предыдущее достижение принадлежало Роберто Луонго (35 в сезонах-2005/06 и 2015/16).