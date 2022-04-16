Игроки «Спартака» проведут акцию поддержки незрячих и слабовидящих людей, сообщает официальный сайт клуба. Футболисты выйдут на игру 25-го тура РПЛ против «Рубина» в специальной форме, на которой фамилии будут нанесены шрифтом Брайля.

Данная акция приурочена к четырёхлетию благоворительного фонда «Своими глазами», который принадлежит бывшему голкиперу, а ныне техническому директору клуба Артёму Реброву.

После игры с «Рубином» все майки будут переданы в фонд Реброва и проданы на аукционе.

Матч «Спартак» — «Рубин» состоится сегодня, 16 апреля. Начало — в 19:00 по московскому времени.